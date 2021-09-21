الشرطة تقبض على شخص أنشأ صفحة الكترونية تسببت بوقوع شجار في الخليل

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على شخص لإنشاءه صفحة الكترونية تسببت بوقوع شجار كبير في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.وذكرت إدارة العلاقـات العامة والاعـلام بالشرطة، بأن شجار وقع في بلدة بيت أمر قبل عدة أيام تسبب بعدد من الإصابات في صفوف المواطنين.وتبين بعد عمليات البحث والتحري بأن سبب الشجار يعود لوجود صفحة الكترونية على موقع (فيسبوك) استخدمت في السب والشتم والتشهير واثارة النعرات.وأضافت الشرطة أن فرع المباحث العامة بشرطة الخليل باشر بعملية البحث والتحري، حيث تم القاء القبض على منشئ الصفحة والمتسبب بالشجار.وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه واحالته للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.