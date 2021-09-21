أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي

رام الله - دنيا الوطنعزّى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بوفاة القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الحربي الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.وعبّر أبو مازن في برقية التعزية، عن تعازيه القلبية الحارة، مذكرا بمناقب الفقيد قي خدمة وطنه وأبناء شعبه، ومشاركته ببطولة في الدفاع عن الوطن والأمة في حربي 1967 و1973. داعيا الله عز وجل أن يشمل الفقيد العزيز برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.