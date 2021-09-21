الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى إعلان الاستقلال

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان، لمناسبة ذكرى إعلان استقلال بلاده.وقال الرئيس عباس، في برقية التهنئة: "يطيب لنا أن نتوجه لفخامتكم ومن خلالكم للحكومة والشعب الأرميني الصديق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بأحر تهانينا القلبية بحلول ذكرى استقلال جمهورية أرمينيا الصديقة".وأعرب الرئيس عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والاحترام التي تجمع شعبينا وبلدينا، والتي نحرص على تعزيزها لما فيه خيرهما ومصلحتهما، مثمنا مواقف أرمينيا الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة حتى نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.