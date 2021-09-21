الشبيبة الفتحاوية: شرطة الجامعات منعت طلبة الأزهر من إرتداء الكوفية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندانت حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ما أسمته "السلوك غير المسبوق واللامسؤول من قبل شرطة جامعة الأزهر، التي قامت بمنع الطلبة من إرتداء الكوفية الفلسطينية".وقالت الشبيبة في بيان وصل "دنيا الوطن": "الكوفية تمثل إرثًا تاريخيًا وتراثًا فلسطينياً ورمزية وطنية للفلسطينيين في كل العالم، وقيام شرطة الجامعة بمنع وملاحقة الطلبة الذين يتوشحوا بالكوفية والاعتداء على موظفي أمن الجامعة يُعتبر عملًا غير مقبول ومُدان جملة وتفصيلا، ويُمثل خروج عن قيمنا الوطنية وكوفيتنا المُعبدة بدماء الشهداء وعذابات الأسرى.وأضافت: "لقد كانت ولا زالت كوفيتنا الفلسطينية هي صورة الفدائي وبوصلة شعبنا ورمزيته أمام العالم، الذي يتضامن بالكوفية كأعظم رسالة مناصرة لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المسلوبة".ودعت حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية شرطة الجامعة ومن إصدر وتبنى هذا القرار التراجع الفوري عنه والاعتذار للطلبة وجامعة الأزهر وللكوفية التي ستظل قنديلاً وطنيًا نتوهج بها فخرًا وزينةً وعزةً وكرامة.وكانت جامعة الأزهر بغزة، استنكرت ما أسمته "قيام شرطة الجامعات بالاعتداء على طلبة وموظفين من أمن الجامعة؛ صباح اليوم الثلاثاء".وفي بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" اعتبرت ادارة الجامعة أن هذا السلوك مرفوض داخل الحرم الجامعي الذي يحمل قدسية العلم.وأضافت الأزهر: "بناءً على ما سبق فإن الجامعة تطالب جهات الاختصاص والمسئولين بضرورة التدخل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، ومنع أي تدخل في الحرم الجامعي لغير جهات الاختصاص".