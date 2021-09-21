لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الفصائل في الضفة الغربية











رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء في مقرها الرئيسي بمدينة البيرة، اجتماعاً مع ممثلي الفصائل والأحزاب الوطنية، جرى خلاله اطلاعهم على مفاصل المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية للعام 2021.وأكد المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل خلال اللقاء، على أهمية دور الفصائل والأحزاب في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وخاصة تشجيع وتحفيز منتسبيها وعموم المواطنين على التسجيل في سجل الناخبين باعتباره شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات؛ ترشحاً واقتراعاً. كما وأطلع ممثلي الأحزاب على استعدادات اللجنة وجهودها منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء العملية الانتخابية في 387 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث جرى التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضمان عقد الانتخابات المحلية في جميع محافظات الوطن.وجرى خلال الاجتماع تزويد ممثلي الفصائل بالمعلومات والبيانات اللازمة للبدء بتنفيذ مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض التي ستنطلق يوم الأحد 3/10/2021 وتستمر لمدة 5 أيام، إضافة الى معلومات تفصيلية حول مراحل العملية الانتخابية والجداول الزمنية الخاصة بكل منها.يُذكر أن لجنة الانتخابات شرعت بتنفيذ الانتخابات المحلية 2021، التي سيجري الاقتراع في المرحلة الأولى منها يوم السبت 11/12/2021 بموجب قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" في الضفة الغربية وقطاع غزة.