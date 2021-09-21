(طالبان): السماح بعودة الفتيات إلى المدارس في أقرب وقت

وقال ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم (طالبان) في تعليقه على عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة "نضع اللمسات الأخيرة، سيتم ذلك في أقرب وقت"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).





ويأتي الإعلان بعدما أمرت وزارة التعليم الاساتذة والطلبة الذكور بالعودة إلى المدارس الثانوية نهاية الأسبوع، من دون ذكر المدرّسات والطالبات.





ولم يتطرق مجاهد على ذكر وزارة شؤون المرأة التي أغلقت منذ الأسبوع الماضي، واستُبدلت بهيئة كانت تعرف بفرضها التعاليم الدينية في عهد نظام (طالبان) السابق.





وأفاد أن هذه المناصب تعد مهمة لعمل الإمارة، لدى إعلانه التعيينات النهائية في الحكومة، والتي شملت إضافات إلى وزارة الصحة.





يشار إلى أنه تم الإعلان عن أولى التعيينات في حكومة (طالبان) الموقتة في وقت سابق هذا الشهر، وكان معظم الوزراء من الموالين، رغم وعود سابقة بحكومة تمثّل كافة الأفغان.



رام الله - دنيا الوطنأفادت حركة (طالبان)، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم السماح قريبًا للفتيات بالعودة إلى المدارس، بعدما أعلنت عن باقي تشكيلتها الحكومية والتي استبعدت النساء من أي مناصب وزارية فيها.