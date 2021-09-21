فرنسا ستعقد مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنسيعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر قبل شهر من انتخابات عامة، تهدف إلى طي صفحة عقد من النزاع في هذا البلد.وأفاد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة "أنه على خلفية الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر، ستنظم فرنسا حول رئيس الجمهورية مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 تشرين الثاني/يناير".وأضاف لودريان بأن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر ورحيل القوات الأجنبية.الجدير ذكره، أن هناك خلافات سياسية تسود ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية الذي صدر في التاسع من أيلول/سبتمبر.