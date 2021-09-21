فتح: الهجوم على الرئيس عباس ينسجم مع الخطاب الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنرفض المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر، ما أسماها "التصريحات والأصوات المشبوهة التي تخرج لاستهداف القيادة، ومهاجمة شخص الرئيس محمود عباس قبيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضاف نصر "في اللحظة الأكثر احتياجا للموقف الموحد والصوت الداعم لقضيتنا في مجابهة الصلف الإسرائيلي واليمين المتطرف، يخرج علينا من يهاجم الرئيس والقيادة".واعتبر نصر في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأصوات والحالة الغريبة من الهجوم والإساءة والتطاول والتخوين، لا تمت لثقافتنا الوطنية بأية صلة، وتنسجم بشكل أساسي مع الخطاب الإسرائيلي وممارساته التي تستهدف وجودنا على أرضنا، في وجه الثوابت الفلسطينية التي يتمسك بها الرئيس.وقال: إن شعبنا بأمَسّ الحاجة الآن إلى اللحمة الوطنية، بعدما حققه الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وهجمات إدارات سجون الاحتلال عليهم.