السلطات السويدية ترفض طلباً لعائلة بتسمية طفلها (فلاديمير بوتين)

رام الله - دنيا الوطنرفضت سلطات الأحوال المدنية في السويد طلب زوجين تسمية ابنهما (فلاديمير بوتين)، باعتبار أن اسم الرئيس الروسي يدخل في فئة الألقاب (غير المناسبة) المحظورة، وأرفقت رسالة الرفض الموجّهة إلى الأهل باستمارة لتسجيل اسم جديد لمولودهما.ووفق ما اطلعت عليه وكالة (فرانس برس) فإن قرار مصلحة الضرائب المعنية بالبتّ في هذه المسألة قالت أن الاسم ينبغي ألا يكون مهيناً أو يتسبّب بضيق ما لحامله أو يعد غير مناسب لأيّ سبب من الأسباب، وفق (مونت كارلو الدولية).واعتبرت السلطات في قرارها الذي يعود إلى مطلع أيلول/سبتمبر أن من غير الجائز أن تكون الشهرة اسم علم وينطبق الأمر أيضاً على الأسماء التي تشبه أسماء عائلة.