الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

رام الله - دنيا الوطنأفاد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الإثنين، أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً؛ فيما ستبقى الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين، وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.وقال سعيد في مؤتمر صحفي: "إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم".وأضاف "أنّنا اليوم في مرحلة تاريخية" وهي تواصلٌ للثورة، مؤكداً إلى أنه سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد، في نفس سياق، لمّح الرئيس التونسي في تصريحات سابقة إلى إمكانية تنقيح الدستور الذي أقرّ نظاماً سياسياً هجيناً يقوم على المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي.وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، فيما وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.الجدير ذكره، أن الرئيس التونسي، هو أستاذ قانون دستوري سابق وانتخب نهاية العام 2019، بغالبية فاقت السبعين في المئة من الأصوات.