إدارة بايدن تطالب بزيادة عدد اللاجئين للولايات المتحدة في 2022

رام الله - دنيا الوطنكشفت الخارجية الأمريكية أمس عن مساع جدية من إدارة الرئيس جو بايدن لزيادة عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة خلال العام المقبل، وذلك لتفاقم الأزمات الإنسانية حول العالم.وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "إن إدارة بايدن طالبت بزيادة عدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة سنويا، ليرتفع من 62 ألف و500 إلى 125 ألف خلال العام 2022".وأوضح البيان أن طلب زيادة عدد اللاجئين خلال العام المالي المقبل 2022 ستقدمه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارتي الأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية إلى الكونغرس.وتأتي المساعي الأمريكية بشأن زيادة أعداد اللاجئين في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وسيطرة حركة طالبان على البلاد.