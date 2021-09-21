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شؤون فلسطينية

بلدية غزة تشرع بتطوير شبكات الصرف الصحي في 5 مناطق من المدينة

بلدية غزة تشرع بتطوير شبكات الصرف الصحي في 5 مناطق من المدينة
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة بتطوير شبكة الصرف الصحي وتحديث الشبكات القديمة في 5 مناطق من المدينة ضمن جهود تحديث وتوصيل خدمة الصرف الصحي لمناطق جديدة في المدينة، وتطوير الشبكات في بعض المناطق لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأفادت البلدية بأن المشاريع شملت؛ استبدال شبكة الصرف الصحي القديمة في شارع الطواحين بحي الشجاعية شرقي المدينة بطول 850 متراً وبأقطار مختلفة، وإعادة إصلاح شبكة الصرف الصحي المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير في نهاية شارع الرياض، واستبدال خط الصرف الصحي في شارع أبو ظبي بخط جديدة بطول 150 بسعة 10 إنش.

وأضافت أنه تم أيضًا إنشاء خط جديد في شارع متفرع نهاية شارع المنطار بطول 120 متراً ليخدم سكان المنطقة، وإنشاء شبكة جديدة بطول 350 متراً في شارع 9 المتفرع من شارع 25 في حي الزيتون بالقرب من المسلخ البلدي.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 300 ألف دولار بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وسيتم الانتهاء من تنفيذها في غضون شهر من تاريخ بدء التنفيذ، وستحسن خدمة الصرف الصحي في هذه المناطق.

وفي السياق، استأنفت البلدية العمل في تنفيذ 13 مشروعاً آخر للصرف الصحي في مناطق مختلفة من المدينة، توقف العمل بها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، ومنع الاحتلال دخول المواد اللازمة لاستكمال المشروع.

كما انتهت البلدية من أعمال استبدال وتحديث شبكة الصرف الصحي في مدخل شارعي الجلاء واليرموك وشارع الثورة الرابط بينهما، حيث تم استبدال الشبكة القديمة بشبكة جديدة أكبر سعة لاستيعاب الزيادة في المنطقة.

وألحق العدوان الإسرائيلي الأخير أضراراً كبيرة في البنية التحتية ولاسيما في الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار، وأعادت البلدية صيانة بعضها بشكل أولي ومؤقت لحين توفر مشاريع لإعادة إصلاحها بشكل دائم.

وكانت بلدية غزة حذرت من تأخر عملية إعادة الإعمار البنية التحتية والمرافق، مؤكدة ضرورة توازي وتزامن عملية إعمار المنشآت السكنية والمرافق والبنية التحتية قبل بدء فصل الشتاء تخوفاً من حدوث غرق وطفح للصرف الصحي وحدوث تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة في المدينة.





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