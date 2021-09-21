المالكي يلتقي نظيره الأردني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.وأطلع المالكي نظيره الأردني على مستجدات الأوضاع في أرض دولة فلسطين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وقيام المستوطنين بانتهاك حرمة الاماكن المقدسة، ومحاولات التقسيم المكاني والزماني للحرم الشريف، وانتهاك الوضع الراهن القانوني والتاريخي، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة كل هذه السياسات والجرائم لأدوات الاحتلال الاسرائيلي المختلفة من مستوطنين، ومسؤولين عسكريين وسياسيين.وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك في المواضيع كافة، خاصة القرارات في منظمة الامم المتحدة مع الاشقاء في الاردن ومتابعة مخرجات اجتماع القمة الثلاثي الذي عقد في القاهرة بين الرئيس محمود عباس، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، بما يكفل حماية وتثبيت الحقوق الفلسطينية.كما تطرقا الى قضية "الاونروا" والحفاظ على تمويلها وولايتها، وجهود عقد مؤتمر دولي لذلك في أقرب وقت ممكن، واتفقا على استمرار التشاور والعمل المشترك.