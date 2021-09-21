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شؤون فلسطينية

مشعل يهاتف عوائل أسرى "نفق الحرية" ويشيد ببطولاتهم وصمودهم

مشعل يهاتف عوائل أسرى "نفق الحرية" ويشيد ببطولاتهم وصمودهم
رام الله - دنيا الوطن
أجرى خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، اتصالات هاتفية بذوي الأسرى الستة أبطال نفق سجن جلبوع، عقب إعلان الاحتلال عن إعادة اعتقالهم.

وأشاد مشعل خلال اتصالاته، بالبطولة التي أبداها أسرانا البواسل، وهم يصنعون المستحيل بإرادتهم الجبارة سعيًا للحرية والخلاص من سجون الاحتلال.

وأشار مشعل إلى أن عملية أسرانا الأبطال: محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومناضل انفيعات، وأيهم كممجي، بالخروج من سجن جلبوع عبر النفق، تشكل صفعة مدوية أمنية ومعنوية تلقاها الاحتلال الاسرائيلي بكل أجهزته وتقنياته، وتعتبر نموذجاً حياً وبرهاناً عملياً على إصرار شعبنا العظيم على نيل حريته وانتزاع حقوقه المشروعة.

كما أكد أن أسرانا الأبطال الستة بهذه الملحمة العظيمة التي صنعوها، قد أججوا في نفوس شعبنا الفلسطيني جذوة المقاومة والجهاد، وهو ما عبر عنه أبناء شعبنا في الداخل والخارج من التفاف وتضامن معهم.

وختم مشعل اتصالاته أن هؤلاء الأسرى وباقي أبناء الحركة الوطنية الأسيرة وقادتها، سيرون الحرية قريبا بإذن الله، من خلال صفقة تبادل مشرفة تليق بالمقاومة الفلسطينية التي أخذت زمام المبادرة، وتحملت هذه المسؤولية الوطنية والتاريخية، وأن الحركة ستظل في خدمة الأسرى وقضاياهم وعوائلهم.

من جانبهم، عبر ذوو الأسرى خلال حديثهم مع مشعل، عن ثقتهم بالحركة وقيادة المقاومة التي تحمل هم تحرير الأسرى على عاتقها، وتعمل جاهدة للوصول إلى صفقة مشرفة تليق بتضحيات شعبنا الفلسطيني وبطولات أبنائه ومناضليه.

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