إسرائيل تحدث قائمة الدول الحمراء الخاصة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنحدثت وزارة الصحة الإسرائيلية قائمة الدول الحمراء التي لا يمكن السفر إليها، وذلك في ظل تزايد معدلات الإصابة بكورونا، وأضافت إلى اللائحة بلغاريا والبرازيل وتركيا.وسيحظر السفر إلى قائمة الدول الحمراء وحتى المتطعمين والمتعافين باستثناء أولئك الذين حصلوا على موافقة من لجنة الاستثناءات، وسيتم فرض الحجر الصحي على جميع العائدين من هذه البلدان، وفق (روسيا اليوم).وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من يوم الإثنين 27 أيلول/ سبتمبر المقبل، ستخرج المكسيك من قائمة البلدان الحمراء وتنتقل إلى قائمة البلدان البرتقالية.وفي سياق متصل حديث الوزارة قائمة الدول الصفراء التي على العائدين منها الالتزام بالحجر الصحي أو الحصول على نتيجة سلبية بعد العودة منها، وتضم القائمة النمسا وأوروغواي والبحرين والجابون وهونغ كونغ وتايوان ونيوزيلندا والصين وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك وقبرص.ويذكر أن القائمة البرتقالية توجب على الشخص العائد منها الالتزام بالحجر الصحي حتى يتم الحصول على نتيجة PCR سلبية خلال (24) ساعة من دخوله، بشرط أن يتم تطعيمه بالجرعة الثالثة.