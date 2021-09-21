مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنناقش محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، مع نظيره الليبي خالد مازن، أمس، سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبيبن، بما يشمل تدريب كوادر ليبية في القاهرة.وبحسب بيان الداخلية المصرية فإن وزير الداخلية المصري استقبل نظيره الليبي الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمني رفيع المستوى، دون تحديد مدة الزيارة، وتناولا عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.بدوره، أشار وزير الداخلية الليبي إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، وبخاصة رفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.من جانبه، أكد وزير الداخلية المصري التزام وزارته بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات.وزار الوفد الليبي عدداً من المنشآت التعليمية والتدريبة ومركز الدراسات الأمنية في مصر، مشيداً بما شهده من تطوير وتحديث وتأهيل.وشهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطوراً عقب زيارة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري لليبيا في 20 نيسان/ أبريل الماضي، وتوقيع (11) وثيقة تعاون في أكثر من مجال لاسيما اقتصادي.