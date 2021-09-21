مباشر | آخر مستجدات محاولة الانقلاب العسكري في السودان

عربي

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناقش محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، مع نظيره الليبي خالد مازن، أمس، سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبيبن، بما يشمل تدريب كوادر ليبية في القاهرة.

وبحسب بيان الداخلية المصرية فإن وزير الداخلية المصري استقبل نظيره الليبي الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمني رفيع المستوى، دون تحديد مدة الزيارة، وتناولا عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أشار وزير الداخلية الليبي إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، وبخاصة رفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية المصري التزام وزارته بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات.

وزار الوفد الليبي عدداً من المنشآت التعليمية والتدريبة ومركز الدراسات الأمنية في مصر، مشيداً بما شهده من تطوير وتحديث وتأهيل.

وشهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطوراً عقب زيارة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري لليبيا في 20 نيسان/ أبريل الماضي، وتوقيع (11) وثيقة تعاون في أكثر من مجال لاسيما اقتصادي.

أخبار ذات صلة

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محاولة انقلاب عسكري في السودان للسيطرة على الحكم

محاولة انقلاب عسكري في السودان للسيطرة على الحكم

وفاة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع المصري الأسبق

وفاة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع المصري الأسبق

الرئاسة المصرية تنعي وزير الدفاع السابق المشير طنطاوي

الرئاسة المصرية تنعي وزير الدفاع السابق المشير طنطاوي

لبنان: حكومة نجيب ميقاتي تنال ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتاً

لبنان: حكومة نجيب ميقاتي تنال ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتاً

قطر: طائرة رابعة تجلي (230) مسافراً من كابل إلى الدوحة

قطر: طائرة رابعة تجلي (230) مسافراً من كابل إلى الدوحة

ليبيا: إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

ليبيا: إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني شرق بيت لحم

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني شرق بيت لحم

الأسير محمود العارضة يدخل عامه الـ(26) في سجون الاحتلال

الأسير محمود العارضة يدخل عامه الـ(26) في سجون الاحتلال

الاحتلال يصادر مئات الدونمات شرق بيت لحم

الاحتلال يصادر مئات الدونمات شرق بيت لحم

بلدية غزة تشرع بتطوير شبكات الصرف الصحي في 5 مناطق من المدينة

بلدية غزة تشرع بتطوير شبكات الصرف الصحي في 5 مناطق من المدينة

المالكي يلتقي نظيره الأردني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

المالكي يلتقي نظيره الأردني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

مشعل يهاتف عوائل أسرى &#34;نفق الحرية&#34; ويشيد ببطولاتهم وصمودهم

مشعل يهاتف عوائل أسرى "نفق الحرية" ويشيد ببطولاتهم وصمودهم

مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

منوعات

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في &#34;الموريكس دور&#34;؟.. شقيقتها توضح

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في "الموريكس دور"؟.. شقيقتها توضح

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي &#34;خبيث&#34;

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي "خبيث"

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

عربي

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفاة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع المصري الأسبق

وفاة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع المصري الأسبق