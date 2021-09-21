مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، مساء الاثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها إطلاق للقنابل الغازية والرصاص المطاطي.وفي التفاصيل اندلعت مساء أمس مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الغازية والصوتية صوب المنازل المحيطة بمنطقة المواجهات الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من حالات الاختناق.وفي ذات السياق اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الغربي لبلدة سلواد شمال شرق رام الله.وفي بلدة سلوان قرب مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال حي بئر أيوب في البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت.