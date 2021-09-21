تركيا: سنطور علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركائنا الاستراتيجيين

رام الله - دنيا الوطنأفاد محمد موش وزير التجارة التركي أن تركيا حققت بالماضي القريب قفزات اقتصادية كبيرة، دون التأثر بالمشاكل العالمية والإقليمية، معلناً رغبتها في استمرار تطوير علاقات التجارة والاستثمار مع شركائها الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية.وخلال كلمة لموش على مأدبة طعام مؤتمر الاستثمار التركي الحادي عشر، قال: "إن الاقتصاد التركي واجه تواترات سياسية واقتصادية في آخر 20 عاماً، ونجح بالتغلب على كافة الصعوبات التي واجههته، وفق (TRT عربي).وبيّن موش أن صادرات تركيا تجاوزت لأول مرة 200 مليار دولار، خلال آخر (12) شهر.وتابع: " بينما نخطو إلى الأمام، نريد أن نواصل تطوير علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركائنا الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق عالمي".وأضاف: "نعتقد أننا سنجد حلولاً جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية على جميع المستويات في الفترة المقبلة، في العديد من القضايا المتعلقة بتجارتنا الثنائية، وفي تطوير نظام التجارة متعدد الأطراف".