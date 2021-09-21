مباشر | محاولة انقلاب عسكري في السودان للسيطرة على الحكم

دولي

تركيا: سنطور علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركائنا الاستراتيجيين

تركيا: سنطور علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركائنا الاستراتيجيين
وزير التجارة التركي محمد موش
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محمد موش وزير التجارة التركي أن تركيا حققت بالماضي القريب قفزات اقتصادية كبيرة، دون التأثر بالمشاكل العالمية والإقليمية، معلناً رغبتها في استمرار تطوير علاقات التجارة والاستثمار مع شركائها الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال كلمة لموش على مأدبة طعام مؤتمر الاستثمار التركي الحادي عشر، قال: "إن الاقتصاد التركي واجه تواترات سياسية واقتصادية في آخر 20 عاماً، ونجح بالتغلب على كافة الصعوبات التي واجههته، وفق (TRT عربي).

وبيّن موش أن صادرات تركيا تجاوزت لأول مرة 200 مليار دولار، خلال آخر (12) شهر.

وتابع: " بينما نخطو إلى الأمام، نريد أن نواصل تطوير علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركائنا الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق عالمي".

وأضاف: "نعتقد أننا سنجد حلولاً جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية على جميع المستويات في الفترة المقبلة، في العديد من القضايا المتعلقة بتجارتنا الثنائية، وفي تطوير نظام التجارة متعدد الأطراف".

أخبار ذات صلة

&#34;فايزر&#34; تطور لقاحاً آمناً للأطفال من (5 - 11) عاماً

"فايزر" تطور لقاحاً آمناً للأطفال من (5 - 11) عاماً

(كورونا) عالميا: 228.4 مليون إصابة وأكثر من 4.6 مليون وفاة

(كورونا) عالميا: 228.4 مليون إصابة وأكثر من 4.6 مليون وفاة

شاهد: قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية

شاهد: قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية

كوريا الشمالية تعلق على صفقة الغواصات النووية الأسترالية الأمريكية

كوريا الشمالية تعلق على صفقة الغواصات النووية الأسترالية الأمريكية

مرشحة يابانية: نشر الصواريخ الأمريكية في البلاد حاجة ملحة

مرشحة يابانية: نشر الصواريخ الأمريكية في البلاد حاجة ملحة

شاهد: ثوران بركان (كومبري فييخا) في جزيرة لابالما الأسبانية

شاهد: ثوران بركان (كومبري فييخا) في جزيرة لابالما الأسبانية

أزمة الغواصات.. أستراليا ترفض التُهم الفرنسية بالكذب والخيانة

أزمة الغواصات.. أستراليا ترفض التُهم الفرنسية بالكذب والخيانة

بيني غانتس: إذا حاولت المنظمات الفلسطينية رفع رؤوسها &#34;سنتصرف بحزم&#34;

بيني غانتس: إذا حاولت المنظمات الفلسطينية رفع رؤوسها "سنتصرف بحزم"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

طقس الثلاثاء: أجواء حارة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

طقس الثلاثاء: أجواء حارة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

مصرع مواطنيْن اثنين بحادث سير في قلقيلية

مصرع مواطنيْن اثنين بحادث سير في قلقيلية

119 مؤسسة أميركية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة لإسرائيل

119 مؤسسة أميركية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة لإسرائيل

الرئيس عباس: قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية

الرئيس عباس: قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية

مجدلاني يطلع وفداً أجنبياً على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

مجدلاني يطلع وفداً أجنبياً على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

منوعات

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

شكران مرتجى تثير الجدل برسالتها &#34;إنقلع حلّ عني&#34;

شكران مرتجى تثير الجدل برسالتها "إنقلع حلّ عني"

بعد زواجهم بأيام.. ما حقيقة الخلاف بين أصالة وزوجها الجديد؟

بعد زواجهم بأيام.. ما حقيقة الخلاف بين أصالة وزوجها الجديد؟

بعد إصابته بجلطات على الرئة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة كريم فهمي؟

بعد إصابته بجلطات على الرئة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة كريم فهمي؟

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم أحمد سعد 20 ألف جنيه

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم أحمد سعد 20 ألف جنيه

شاهد: الظهور الأول لزوجة حمادة هلال بعد خلع الحجاب يثير الجدل

شاهد: الظهور الأول لزوجة حمادة هلال بعد خلع الحجاب يثير الجدل

عربي

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لبنان: حكومة نجيب ميقاتي تنال ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتاً

لبنان: حكومة نجيب ميقاتي تنال ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتاً