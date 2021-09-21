مباشر | محاولة انقلاب عسكري في السودان للسيطرة على الحكم

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أنباء عن انقلاب عسكري في السودان للسيطرة على الحكم

أنباء عن انقلاب عسكري في السودان للسيطرة على الحكم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول السيطرة على الأوضاع في البلاد.

ووفق التلفزيون السوداني، فإن دبابات أغلقت الطريق نحو جسر أم درمان القديم بجوار البرلمان، فيما جرى اعتقال 40 ضابطًا من الجيش السوداني.

وأعلن الجيش السوداني إغلاق جسور رئيسية في البلاد، ودعا الشعب إلى التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة.

كما قال الناطق باسم المجلس الانتقالي السوداني: أدعو السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد، مشددًا: "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة".

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