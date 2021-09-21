وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي



وأصبح المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقاً عسكرياً لمصر في باكستان ثم في أفغانستان، وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991، وحصل على رتبة المشير في 1993.





رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم الثلاثاء محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري السابق المشير عن عمر يناهز (85) عاماً.وقال التليفزيوين المصري في خبر عاجل له: "رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما".