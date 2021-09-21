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شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء. 

وطالبت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الثلاثاء، بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

دعت الهيئة، المسافرين، التواجد الساعة 7 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.






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