طقس الثلاثاء: أجواء حارة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة
يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الأربعاء 2021/09/22 يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2021/09/23 يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
الجمعة 2021/09/24 يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في معظم المناطق ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية فوق معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|31-19
|29-19
|25-17
|بيت لحم
|31-19
|29-19
|25-17
|رام الله والبيرة
|29-18
|28-18
|24-16
|طولكرم
|33-21
|31-21
|27-19
|نابلس
|32-20
|30-20
|26-18
|قلقيلية
|33-21
|31-21
|27-19
|جنين
|34-22
|32-22
|28-19
|سلفيت
|31-19
|29-19
|25-17
|طوباس
|35-23
|33-23
|29-20
|روابي
|32-20
|30-20
|26-18
|الخليل
|29-19
|28-18
|24-16
|غزه
|32-22
|30-22
|28-22
|أريحا
|40-27
|38-27
|35-25
|خانيونس
|32-22
|30-22
|28-22
|الأغوار الشمالية
|38-25
|36-25
|33-23
|رفح
|33-21
|31-20
|29-19
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