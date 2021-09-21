شؤون فلسطينية

طقس الثلاثاء: أجواء حارة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

طقس الثلاثاء: أجواء حارة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/09/22  يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2021/09/23  يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الجمعة 2021/09/24  يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في معظم المناطق ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية فوق معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-19 29-19 25-17 بيت لحم 31-19 29-19 25-17
رام الله والبيرة 29-18 28-18 24-16 طولكرم 33-21 31-21 27-19
نابلس 32-20 30-20 26-18 قلقيلية 33-21 31-21 27-19
جنين 34-22 32-22 28-19 سلفيت 31-19 29-19 25-17
طوباس 35-23 33-23 29-20 روابي 32-20 30-20 26-18
الخليل 29-19 28-18 24-16 غزه 32-22 30-22 28-22
أريحا 40-27 38-27 35-25 خانيونس 32-22 30-22 28-22
الأغوار الشمالية 38-25 36-25 33-23 رفح 33-21 31-20 29-19

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