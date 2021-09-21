"النضال الشعبي" تبحث التحضيرات لخوض المرحلة الأولى للانتخابات المحلية













رام الله - دنيا الوطنأكد حكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، سكرتير ساحة شمال الضفة الغربية بأن اجراء الانتخابات المحلية يأتي منسجماً مع الاستحقاق القانوني والدستوري بعد انتهاء الولاية القانونية للمجالس المحلية المنتخبة، والتزاماً بدعم الديمقراطية كأداة ضرورية للتداول السلمي للسلطات في المجتمع الفلسطيني، وإيماناً توفير المناخ الديمقراطي وحرية اختيار المواطنين لممثليهم في الهيئات المحلية.جاء ذلك خلال اجتماع قيادي لساحة شمال الضفة والتي تضم سكرتير الجبهة في فروع طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية وطوباس، حيث عقد الاجتماع في مكتب الجبهة بمدينة طولكرم بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة المركزية وسكرتيري فروع الساحة .واوضح طالب بأن إجراء انتخابات الهيئات المحلية قبل نهاية العام الجاري بمثابة المدخل الحقيقي لتعزيز الحياة الديمقراطية .معتبراً أن الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي واجتماعي ، يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني في سبيل تطوير المدن والبلدات والقرى الفلسطينية والارتقاء بتقديم مستوى خدمات افضل للمواطن في منطقة سكناه .وأكد عضو المكتب السياسي أن الجبهة تنظر إلى الانتخابات المحلية القادمة ضمن رؤية وطنية هادفة ، بعيداً عن أية مصالح حزبية ضيقة انطلاقاً من أهميتها للمواطن ، بما يكفل اختيار أكفأ الكوادر البشرية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية ، وتنمية قدرات هذه الهيئات لتحقيق مصالح المواطنين بما يعزز من صمودهم في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات تشمل ترحيل المواطنين عن أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.وناقش الاجتماع كافة التحضيرات للمرحلة الاولى للانتخابات ، وبحثت العديد من القضايا التنظيمية وخطط عمل الساحة والفروع ودوائر العمل للمرحلة القادمة انسجاماً مع قرارات المؤتمر العام الثاني عشر للجبهة.