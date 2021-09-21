شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تبحث التحضيرات لخوض المرحلة الأولى للانتخابات المحلية

"النضال الشعبي" تبحث التحضيرات لخوض المرحلة الأولى للانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
أكد حكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، سكرتير ساحة شمال الضفة الغربية بأن اجراء الانتخابات المحلية يأتي منسجماً مع الاستحقاق القانوني والدستوري بعد انتهاء الولاية القانونية للمجالس المحلية المنتخبة، والتزاماً بدعم الديمقراطية كأداة ضرورية للتداول السلمي للسلطات في المجتمع الفلسطيني، وإيماناً توفير المناخ الديمقراطي وحرية اختيار المواطنين لممثليهم في الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع قيادي لساحة شمال الضفة والتي تضم سكرتير الجبهة في فروع طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية وطوباس، حيث عقد الاجتماع في مكتب الجبهة بمدينة طولكرم بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة المركزية وسكرتيري فروع الساحة .

واوضح طالب بأن إجراء انتخابات الهيئات المحلية قبل نهاية العام الجاري بمثابة المدخل الحقيقي لتعزيز الحياة الديمقراطية .معتبراً أن الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي واجتماعي ، يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني في سبيل تطوير المدن والبلدات والقرى الفلسطينية والارتقاء بتقديم مستوى خدمات افضل للمواطن في منطقة سكناه .

وأكد عضو المكتب السياسي أن الجبهة تنظر إلى الانتخابات المحلية القادمة ضمن رؤية وطنية هادفة ، بعيداً عن أية مصالح حزبية ضيقة انطلاقاً من أهميتها للمواطن ، بما يكفل اختيار أكفأ الكوادر البشرية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية ، وتنمية قدرات هذه الهيئات لتحقيق مصالح المواطنين بما يعزز من صمودهم في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات تشمل ترحيل المواطنين عن أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

وناقش الاجتماع كافة التحضيرات للمرحلة الاولى للانتخابات ، وبحثت العديد من القضايا التنظيمية وخطط عمل الساحة والفروع ودوائر العمل للمرحلة القادمة انسجاماً مع قرارات المؤتمر العام الثاني عشر للجبهة.




أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الأربعاء

(واللا): فرار الأسرى الستة من سجن (جلبوع) سيزيد ثمن أي صفقة تبادل مقبلة

(واللا): فرار الأسرى الستة من سجن (جلبوع) سيزيد ثمن أي صفقة تبادل مقبلة

تعرف على أسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

تعرف على أسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

طقس الثلاثاء: أجواء حارة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

طقس الثلاثاء: أجواء حارة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

مصرع مواطنيْن اثنين بحادث سير في قلقيلية

مصرع مواطنيْن اثنين بحادث سير في قلقيلية

119 مؤسسة أميركية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة لإسرائيل

119 مؤسسة أميركية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة لإسرائيل

الرئيس عباس: قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية

الرئيس عباس: قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية

الرجوب: على حماس توضيح سبب رفضها إجراء الانتخابات المحلية في غزة

الرجوب: على حماس توضيح سبب رفضها إجراء الانتخابات المحلية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يطلع وفداً أجنبياً على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

مجدلاني يطلع وفداً أجنبياً على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

غزة: &#34;المرور&#34; تصدر تنويهاً للمواطنين في ضوء البدء بإزالة برج الجوهرة الثلاثاء

غزة: "المرور" تصدر تنويهاً للمواطنين في ضوء البدء بإزالة برج الجوهرة الثلاثاء

الناطق باسم الداخلية بغزة: التعايش مع (كورونا) بات واقعاً يفرض نفسه

الناطق باسم الداخلية بغزة: التعايش مع (كورونا) بات واقعاً يفرض نفسه

طالع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم

طالع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم

سرحان: لا يوجد تنسيق مع رام الله بشأن الإعمار لأنها تريد إدارة الملف لوحدها

سرحان: لا يوجد تنسيق مع رام الله بشأن الإعمار لأنها تريد إدارة الملف لوحدها

أبو بكر: قضية الأسرى تفرض نفسها على الساحة الدولية والكل الفلسطيني يفتخر بنفق &#34;جلبوع&#34;

أبو بكر: قضية الأسرى تفرض نفسها على الساحة الدولية والكل الفلسطيني يفتخر بنفق "جلبوع"

199 شبكة ومؤسسة حقوقية تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى الستة المُعاد اعتقالهم

199 شبكة ومؤسسة حقوقية تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى الستة المُعاد اعتقالهم

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: تحديد موعد للانتخابات المحلية بقرار منفرد خروج على الاتفاقيات الوطنية

"المقاومة الشعبية": تحديد موعد للانتخابات المحلية بقرار منفرد خروج على الاتفاقيات الوطنية

منوعات

شكران مرتجى تثير الجدل برسالتها &#34;إنقلع حلّ عني&#34;

شكران مرتجى تثير الجدل برسالتها "إنقلع حلّ عني"

بعد زواجهم بأيام.. ما حقيقة الخلاف بين أصالة وزوجها الجديد؟

بعد زواجهم بأيام.. ما حقيقة الخلاف بين أصالة وزوجها الجديد؟

بعد إصابته بجلطات على الرئة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة كريم فهمي؟

بعد إصابته بجلطات على الرئة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة كريم فهمي؟

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم أحمد سعد 20 ألف جنيه

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم أحمد سعد 20 ألف جنيه

شاهد: الظهور الأول لزوجة حمادة هلال بعد خلع الحجاب يثير الجدل

شاهد: الظهور الأول لزوجة حمادة هلال بعد خلع الحجاب يثير الجدل

فيفي عبده: العندليب كاد أن يتسبب في طلاقي.. ما القصة؟

فيفي عبده: العندليب كاد أن يتسبب في طلاقي.. ما القصة؟

بعد الشائعات.. شاهد كيف حسم زياد برجي جدل طلاقه

بعد الشائعات.. شاهد كيف حسم زياد برجي جدل طلاقه

شاهد: داود حسين يكشف سر غريب عن مقالب رامز جلال

شاهد: داود حسين يكشف سر غريب عن مقالب رامز جلال

ما حقيقة ظهور نيللي كريم كموديل في كليب جديد؟

ما حقيقة ظهور نيللي كريم كموديل في كليب جديد؟

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

عربي

قطر: طائرة رابعة تجلي (230) مسافراً من كابل إلى الدوحة

قطر: طائرة رابعة تجلي (230) مسافراً من كابل إلى الدوحة

ليبيا: إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

ليبيا: إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

ليبيا: مصرع ضابطين في تصادم مروحتين عسكريتين

ليبيا: مصرع ضابطين في تصادم مروحتين عسكريتين

رئيس هيئة الأركان الأردني يبحث أمن الحدود مع وزير الدفاع السوري

رئيس هيئة الأركان الأردني يبحث أمن الحدود مع وزير الدفاع السوري