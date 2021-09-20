شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية

الرئيس عباس: قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، الأسير المحرر مريد غيث، مهنئا بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد خلال الاتصال، بنضالات وصمود شعبنا خاصة الأسرى، مؤكدا أن قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية، حتى ينعموا جميعا بالحرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

والأسير مريد غيث من قرية دير غسانة، شمال مدينة رام الله، وأفرج عنه اليوم بعد قضائه 17 عاما في الأسر، وهو شقيق الشهيد عائد غيث الذي ارتقى عام 2001 برصاص الاحتلال في مدينة رام الله.

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