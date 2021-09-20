الرجوب: على حماس توضيح سبب رفض إجرائها الانتخابات المحلية في غزة





وقال أمير سر اللجنة المركزية لحركة فتح: إننا "لن نمنع حركة حماس من المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة رغم رفض إجرائها في غزة ".



رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، مساء اليوم الاثنين، إن أسرى "نفق الحرية" جسدوا نموذجاً للوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة لها.وأضاف في تصريح لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين)، بأننا "لن نسمح للاحتلال الاستفراد بأسرانا الأبطال".وفي ملف الانتخابات المحلية، قال الرجوب، أن على حماس توضيح سبب رفض إجرائها الانتخابات المحلية في غزة"، مؤكداً بأن "الانتخابات المحلية هي استحقاق وطني".