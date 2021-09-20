مجدلاني يطلع وفداً أجنبياً على آخر المستجدات السياسية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية











رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني نائب وزير خارجية البوسنة والهرسك باكر سادوفيتش، والوفد المرافق له على آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية، كما بحث أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مساء اليوم الثلاثاء خلال لقاءه بمكتبه بمدينة رام الله .وقال مجدلاني: تربطنا علاقات تاريخية ومميزة مع البوسنة ونتطلع للمزيد من التعاون في مختلف المجالات، وقدم شرحا عن ما تمر به الأراضي الفلسطينية من إجراءات الاحتلال المتعلقة بالاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة القدس .وأشار إلى أنه في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية لا أفق للعملية السياسية ، فهي تتبنى برنامج دعم الاستيطان حيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت التي قال فيها أنه لا اتصال مع الرئيس محمود عباس، ولا مفاوضات، ولا دولة فلسطينية، دليلا على برنامج حكومته القائم على الاستيطان والتطهير العرقي ، الأمر الذي يتطلب وقفة جدية من المجتمع الدولي .ومن جانبه أكد سادوفيتش على دعم بلاده لحل الدولتين، قائلا ندرك صعوبة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .وأشار إلى أن بلاده مستعدة لفتح علاقات التعاون مع فلسطين ، وأنه خلال زيارته سوف يلتقي مع العديد من القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.