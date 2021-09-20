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لبنان: حكومة نجيب ميقاتي تنال ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتاً

لبنان: حكومة نجيب ميقاتي تنال ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتاً
الحكومة اللبنانية مع الرئيس ميشيل عون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بأن حكومة نجيب ميقاتي، نالت ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتا.

ووفق وسائل إعلام عربية مختلفة، فإن 15 نائباً حجبوا الثقة عنها.

وكان مجلس النواب عقد جلسة بدأت عند الساعة 11 صباحا بتوقيت بيروت في قصر الأونيسكو، جرى خلالها مناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة لحكومة "معا للإنقاذ".

وكانت الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية".

وأشار بيانها الوزاري إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، "للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام"، بعدما تخلف لبنان في آذار/مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".

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