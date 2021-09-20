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شؤون فلسطينية

"العمل" بغزة تعلن صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للعمال متضرري العدوان الأخير

"العمل" بغزة تعلن صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للعمال متضرري العدوان الأخير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل بغزة، اليوم الاثنين موعد صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للعمال المتضررين من العدوان  الأخير.

جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فيما يلي تفاصيله:

 بعدما نجحت وزارة العمل وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصرف مساعدة مالية عاجلة منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، لما يزيد عن 1000 من العمال المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة "مايو 2021"، وفي ظل متابعتها لأوضاع العمال المتضررين الذين فقدوا مصدر رزقهم منذ اللحظة الأولى للعدوان من خلال التواصل مع أصحاب المنشآت المدمرة، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية المختلفة، والقيام بجولات ميدانية للتحقق من البيانات والتأكد من صحتها، حيث تضرر من العدوان آلاف العمال من أبناء شعبنا.

وانطلاقا من حرص وزارة العمل على تعزيز صمود العمال، والذين دمر الاحتلال منشآتهم وأماكن عملهم، تعلن وزارة العمل بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن البدء بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لقرابة 1000 عامل من المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير، وذلك بدءا من يوم غد الثلاثاء الموافق 21/09/2021 ولمدة 3 أيام، حيث ستصل رسائل SMS للعمال المستفيدين عبر هواتفهم المحمولة.

وتؤكد وزارة العمل أنها مستمرة في خدمة العمال، وتسخير جهودها للتخفيف من آثار العدوان على القطاع الاقتصادي، وتعزيز صمودهم.

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