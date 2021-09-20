غزة: "المرور" تصدر تنويهاً للمواطنين في ضوء البدء بإزالة برج الجوهرة الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطننوهت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، اليوم الاثنين، بوجود إغلاقات على الطريق بسبب أعمال إزالة برج الجوهرة بالكامل القائم على مفترق "ضبيط" في شارع الجلاء، وذلك ابتداءً من عصر يوم غدٍ الثلاثاء.وفيما يلي إغلاقات الطريق وفق تصريح لإدارة المرور والنجدة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:1. سيتم إغلاق كلي لشارع الجلاء، السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتي مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، مع عمل ممر مشاة في السايد الشرقي.2- سيتم إغلاق كلي لشارع الوحدة، السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتي مفترق برج شوا وحصري، مع عمل ممر مشاة في السايد الجنوبي.3 - تحويل شارع اليرموك من مفترق أبو خضرة حتى المحاكم باتجاه واحد، من الجنوب باتجاه الشمال .4 - تحويل الشارع الواصل من مفترق شركة جوال حتى تقاطع شارع اليرموك باتجاه واحد، من الغرب باتجاه الشرق .وأهابت "المرور" بغزة، بالسائقين الكرام ومستخدمي الطريق الالتزام بتعليمات وتوجيهات الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة حفاظا على سلامتهم وتفاديا لوقوع حوادث سير في محيط المكان.