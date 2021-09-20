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شؤون فلسطينية

الناطق باسم الداخلية بغزة: التعايش مع (كورونا) بات واقعاً يفرض نفسه

الناطق باسم الداخلية بغزة: التعايش مع (كورونا) بات واقعاً يفرض نفسه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، بغزة، أن معادلة التعايش مع فيروس (كورونا) حاليا، هي التطعيم والوقاية؛ كي نحمي المجتمع.

ونوه البزم خلال تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، مساء اليوم، إلى أن "التعايش مع الفيروس بات واقعًا يفرض نفسه".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل ثماني حالات وفاة و1300 إصابة جديدة، بعد إجراء 3695 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 358 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 156596 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 20319 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 134987 حالة. 

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