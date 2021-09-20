سرحان: لا يوجد تنسيق مع رام الله بشأن الإعمار لأنها تريد إدارة الملف لوحدها

رام الله - دنيا الوطنقال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، إن ملف إعادة الإعمار يسير بشكل جيد حتى الآن، خاصة بعد سماح الاحتلال إدخال مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالموأضاف في تصريح لإذاعة (زمن أف أم): أنه "بالنسبة لكل مواطن هُدم بيته سواء في حرب 2014 أو قبل ذلك هو له الحق في إعادة إعمار بيته لذلك سيتم دمج كل هذه الملفات مع ملف إعمار 2021 وسيتم الإعمار للجميع".وفيما يتعلق ببرج الجوهرة، قال سرحان إنه تم تكليف مؤسسة (undp) بإزالة البرج وهي مؤسسة محترفة، حيث "سيتم اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة".وتابع: "تم مراسلة وزارة الداخلية بغزة من أجل وضع خطة مرورية أثناء إزالة برج الجوهرة حيث سيتم إغلاق شارعي الجلاء والوحدة".وشدّد على أنه "بالنسبة للمواطنين الذين يسكنون بجانب برج الجوهرة هناك خطة لتوفير عوامل الأمان ودفع بدل إيجار لهم في حال وجود خطر".وفي سؤال حول وجود أي تنسيق مع الوزارة في رام الله بشأن ملف إعادة الإعمار، قال سرحان: "لا يوجد تنسيق لأنها تريد من تدير الملف لوحدها"، وفق تعبيره.ورحب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بأي تنسيق مع الوزارة في رام الله، مستدركاً: "لكن ذلك مطلوب من الطرفين وليس من طرفنا فقط".وقال سرحان: مصر تعهدت بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع ويتوقع أن يتم البدء بالمنحة المصرية عبر مشاريع قريباً.