"فايزر" تطور لقاحاً آمناً للأطفال من (5 - 11) عاماً





وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن اللقاح سيعطى بجرعة أقل لهذه الفئة العمرية عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين.



وأوضحت "فايزر" أنها ستسعى إلى الحصول على الموافقة على استخدامه من الجهات الناظمة في التحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم في أقرب وقت ممكن.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية اليوم، أن نتائج التجارب السريرية أظهرت أن لقاحها آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (5 -11).