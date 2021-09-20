"المقاومة الشعبية": تحديد موعد للانتخابات المحلية بقرار منفرد خروج على الاتفاقيات الوطنية

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "تحديد موعد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، بقرار منفرد من الحكومة في رام الله يعد خروجا على الاتفاقيات الوطنية وضربا لكل الجهود الهادفة الى تحقيق المصالحة الفلسطينية".



وأضافت حركة المقاومة الشعبية: "كان من الأولى بدل اصدار هكذا قرار بعيداً عن التشاور الوطني والأخذ بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، المسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام".



ودعت الحركة الحكومة الى التراجع عن القرار، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، والبدء في حوار وطني جاد وسريع، أساسه الوحدة والمشاركة الكاملة.



رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عن رفضها التام لقرار وزير الحكم المحلي، بتحديد موعد للانتخابات المحلية الفلسطينية، وأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني.