لجان المقاومة: الدعوة للانتخابات المحلية استخفاف بالحالة الوطنية وذرٌ للرماد في العيون





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الدعوة لعقد الانتخابات البلدية قبل نهاية العام، ذرٌ للرماد في العيون ومحاولة لخداع الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي والإقليمي بعد إلغاء السلطة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.





وتابعت لجان المقاومة: بأن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني وليس التفرد باتخاذ قرارات دون العودة إلى مكونات الشعب ومؤسساته وخاصة المجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية، وعلى أساس الشراكة الوطنية الحقيقية دون إقصاء أو إلغاء أحد.

رام الله - دنيا الوطنقالت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الاثنين، إن دعوة السلطة الفلسطينية في رام الله، إجراء انتخابات للبلديات، يمثل استخفافاً بالحالة الوطنية الفلسطينية، وبكافة مكونات الشعب الفلسطيني التي تنادي بإجراء انتخابات شاملة.