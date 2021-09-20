لجنة الانتخابات: طلبنا من الحكومة إفادتنا بشأن إقامة الانتخابات المحلية بقطاع غزة

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، اليوم الاثنين، إن الاتصالات مع حركة حماس فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المحلية بقطاع غزة، "موضوع سياسي والحكومة من تقوم بذلك".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (زمن أف أم)، أن لجنة الانتخابات طلبت من الحكومة "إفادتنا بشأن إقامة الانتخابات المحلية في قطاع غزة في ضوء تواصلها مع حماس ولا زلنا ننتظر الحصول على إجابات".

وتابع طعم الله، بأننا "نريد جوابا من مجلس الوزراء لكي نعرف ما إذا كانت ستجرى انتخابات في قطاع غزة أم يتعذر ذلك".





وأكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، بأن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية ستجري يوم 11 من كانون الأول/ديسمبر المقبل وتضم 387 هيئة محلية في الضفة الغربية وغزة.





وأضاف بأن المرحلة الثانية للانتخابات المحلية لم يحدد موعدها ولكن القرار ينص على أن تجرى في الربع الأول من العام المقبل، و" بدأنا بالعمل على تنفيذ الانتخابات في الموعد المقرر ونشرنا الجدول الزمني للعملية الانتخابية".





وأوضح بأن أولى مراحل العملية الانتخابية ستبدأ بالتسجيل والنشر والاعتراض في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

رام الله - دنيا الوطن