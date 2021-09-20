التجمّع الطبي الديمقراطي يدين الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبيّة بغزّة

استنكر التجمّع الطبي الديمقراطي في قطاع غزّة الاعتداءات الهمجيّة المتكرّرة التي تتعرّض لها الطواقم الطبيّة في الأيّام الأخيرة، والتي كان آخرها أوّل أمس الاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الشفاء.





وقال التجمّع في تصريحٍ صحفي صادر عنه، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنّ الاعتداء على الطواقم الطبيّة والمستشفيات عمل همجي ولا يعبّر عن أخلاق وثقافة شعبنا، مُؤكدًا أنّ تكرار الاعتداء على الطواقم الطبيّة والمستشفيات يسيء بشكلٍ كبير إلى المؤسّسات الصحيّة ويجعل العمل في هذه البيئة صعب جدًا على الطواقم التي تسهر على خدمة وراحة أبناء شعبنا في القطاع.





وطالب التجمّع الشرطة والنيابة والوجهاء والمخاتير في غزّة إلى ضرورة التعامل بحزم وحماية الطواقم الطبية أمام هذه الاعتداءات على المؤسّسات الطبيّة وعقاب وردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الطواقم الطبيّة في المستشفيات التي تسهر ليل نهار في خدمة أبناء شعبنا، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة خاصة بعد دخول موجة تفشي "كورونا" ذروتها وزيادة أعداد المصابين في المستشفيات والأقسام.





وختم التجمع تصريح بالقول: بدلاً من تكريم هذه الطواقم التي تضحّي من أجل خدمة شعبنا يتم الاعتداء عليها بهذه الطريقة الغير أخلاقيّة.

رام الله - دنيا الوطن