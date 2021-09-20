شؤون فلسطينية

توضيح من "اتحاد المقاولين" بشأن الأنباء عن إصدار تصاريح للعمال عبر الاتحاد

توضيح من "اتحاد المقاولين" بشأن الأنباء عن إصدار تصاريح للعمال عبر الاتحاد
معبر بيت حانون/إيرز
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، م. علاء الأعرج بشكل قاطع، المعلومات المغلوطة التي تتحدث عن إصدار تصاريح للعمال عبر الاتحاد.

‌وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاتحاد طالب رئيس اللجنة المدنية صالح الزق خلال زيارته لمقر الاتحاد بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإصدار تصاريح سفر لرجالات لقطاع الخاص بشكل عام، وأعضاء اتحاد المقاولين بشكل خاص، وتسهيل سفرهم ذهابا وإيابا عبر معبر بيت حانون/ ايرز .

‌ودعا رئيس الاتحاد وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل إلى توخي الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة باتحاد المقاولين، والحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي، مشيرا إلى أن الاتحاد يتمتع بعلاقة مباشرة وواضحة مع وسائل الإعلام والصحفيين.

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