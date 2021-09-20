شؤون فلسطينية

محامي الأسير كممجي: محاكمة أيهم كانت صورية

محامي الأسير كممجي: محاكمة أيهم كانت صورية
رام الله - دنيا الوطن
قال محامي الأسير أيهم كممجي، منذر أبو أحمد، إن المحكمة التي عقدت له أمس هي صورية في محاولة لتضخيم الأمور وتوريط أشخاص آخرين في القضية وزيادة أيام التحقيق.

وبين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن الأسير تعرض لمحاولتي اغتيال من قبل الاحتلال، وتعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله أمس من جنين حتى وصوله لمعتقل الجلمة.

وأوضح أبو أحمد، أن الاحتلال وجه شبهات أمنية تتعلق بالانتماء لتنظيم الجهاد الإسلامي، والمشاركة في الهروب من السجن، لافتا إلى محاولات الاحتلال تغليف الأمور بطابع أمني لتوريط المعتقلين.

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