شؤون فلسطينية

نادي الأسير: لا حلول جدّية بشأن قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام

نادي الأسير: لا حلول جدّية بشأن قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير، أنّ لا حلول جدّية بشأن قضية الأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ وعددهم ستة أسرى، حيث يواجهون أوضاعًا صحية صعبة، ويواصل الاحتلال تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبهم.

وأوضح نادي الأسير، أن القلق على مصيرهم يتصاعد، فالأسير كايد الفسفوس، يواصل إضرابه منذ أكثر من شهرين، وكذلك الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ (61) يومًا.

وإلى جانبهما يواصل الأسرى علاء الأعرج من طولكرم إضرابه عن الطعام منذ (43) يومًا، وهشام أبو هواش منذ (35) يومًا، ورايق بشارات منذ (30) يومًا، وشادي أبو عكر منذ (27) يومًا.

يذكر أن كافة الأسرى المضربين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات رهنّ الاعتقال، وكانت غالبية سنوات اعتقالهم إداريّا.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وطالب بضرورة التحرك الفوري لحسم قضيتهم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

ويستعرض نادي الأسير مجددًا أبرز المعلومات عن الأسرى المضربين:

أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (68) يومًا، ويبلغ من العمر (32 عامًا)، من دورا/ الخليل، هو أسير سابق اُعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020 وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم، ومحمود وحافظ، خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، قبل اعتقاله كان يعمل موظفًا في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخرًا في جامعة الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات خلالها تعثرت دراسته بسبب الاعتقالات المتكررة.

مقداد القواسمة منذ (61) يومًا

الأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، معتقل منذ شهر يناير العام الجاري، أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، يُشار إلى أن الأسير القواسمة طالب جامعي.

وعلاء الأعرج منذ (43) يومًا

الأسير علاء الأعرج (34 عامًا) من طولكرم وهو مهندس مدني، تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصلت مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن
طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.

هشام أبو هواش منذ (35) يومًا

الأسير هشام إسماعيل ابو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، معتقل منذ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

رايق بشارات منذ (30) يومًا

الأسير رايق صادق بشارات (44 عامًا) من طوباس، هو أسير سابق بُترت يداه عام 2002، واُستشهدت زوجته، وأصيب نجله، وتعرض للمطاردة واُعتقل عام 2003، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 9 سنوات، وأفرج عنه عام 2012. وفي الـ23 تموز/ يوليو 2021، أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة شهور، علمًا أنّه يعاني من مشاكل صحية عديدة.

شادي أبو عكر منذ (27) يومًا

الأسير شادي أبو عكر (37 عامًا) من مخيم عايدة، هو أسير سابق، أعاد الاحتلال اعتقاله معتقل في شهر أكتوبر 2020، متزوج وأب لطفلين، أمضى سابقًا عشر سنوات بشكل متواصل، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقًا أعاد الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات إداريّا.

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