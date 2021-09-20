مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (62 عاما) مصرعه، اليوم الإثنين، جراء تعرضه لحادث دهس بمنطقة الحرس في مدينة الخليل.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحفي، أنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث دهس في منطقة الحرس، على الفور تحركت شرطة المرور للمكان لمعاينة الحادث، وتبين أنه وأثناء رجوع شاحنة تجارية للخلف قامت بدهس المواطن، وتم نقله إلى المستشفى الأهلي وأعلن الأطباء عن وفاته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف انه تم القبض على السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.