الصحة: تسجيل 16 وفاة و2103 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 61، طولكرم 155، نابلس 203، ضواحي القدس 32، سلفيت 34، جنين 101، طوباس 25، أريحا والأغوار 21، رام الله والبيرة 117، بيت لحم 18، الخليل 36، قطاع غزة 1300".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 108، طولكرم 140، نابلس 331، ضواحي القدس 17، سلفيت 71، جنين 106، طوباس 10، أريحا والأغوار 9، رام الله والبيرة 101، بيت لحم 8، الخليل 3، قطاع غزة 358".وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في قلقيلية، حالتان في طولكرم، حالة في العيزرية، حالة في جنين، حالة في رام الله والبيرة، حالة في نابلس.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 221 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,306,012 بينهم 587,112 تلقوا الجرعتين من اللقاح.