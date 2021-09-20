تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية بتركيا، ليرتفع عدد حالات الوفاة بمختلف دول العالم إلى 427، والاصابات 13358.وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، اليوم الاثنين، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنين جمال أبو عبده (54 عاما)، وناجح عامر (70 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف جالياتنا بتركيا إلى 27، فيما سجلت 11 إصابة سابقة.