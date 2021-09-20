مستوطن يحاول قتل سائق مقدسي خنقاً

رام الله - دنيا الوطننجا سائق مقدسي صباح اليوم الاثنين من محاولة قتل نفذها مستوطن في القدس المحتلة.وأفادت مصادر مقدسية أن المواطن سمير مجاهد من بلدة سلوان تعرض أثناء عمله على سيارة أجرة في الجزء الغربي من القدس لمحاولة قتل من قبل مستوطن.وأوضحت أن المستوطن قام بلف حزام الأمان على عنق المقدسي مجاهد وحاول قتله خنقاً.وتمكن السائق الفلسطيني من تخليص نفسه والنجاة من محاولة القتل حيث أًصيب بشكل طفيف.يأتي ذلك بعد بضعة أيام من إصابة سائق حافلة مقدسي صباح الجمعة، بعدة طعنات بالسكاكين من قبل مجموعة من المستوطنين أثناء عمله.واعتدى مجموعة من المستوطنين على الشاب محمد أبو ناب من بلدة سلوان طعنا بالسكاكين أثناء عمله في شركة "ايجد" للحافلات.ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين في مناطق متفرقة بمدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2063) انتهاكا خلال شهر آب/أغسطس الماضي، أبرزها استشهاد (8 فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص الاحتلال ومستوطنيه.وأحصى التقرير (26) نشاطا استيطانيًا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، ورصد (53) اعتداء للمستوطنين.