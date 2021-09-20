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طوباس: وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال

طوباس: وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
شاركت فعاليات طوباس، وفصائل العمل الوطني، وأسرى محررون، اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا لها نادي الأسير، واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي، صور الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" قبل نحو أسبوعين.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، إننا نتوجه بالاعتزاز لأسرانا الذين قرروا على طريقتهم الخاصة انتزاع حريتهم من السجان، مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال هم قادة المستقبل.

وأضاف ان الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 حتى اليوم قرابة مليون فلسطيني بهدف النيل من إرادة شعبنا، مؤكدا أن القيادة تعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال.

بدورها، قالت ممثلة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في طوباس ليلى سعيد، "نبرق التحيات للأسرى الذين انتزعوا حريتهم من الاحتلال غصبا عنه، وأنهم بهذا العمل البطولي علمونا كيف يكون الرجال".

وتابعت، "أثبت لنا هؤلاء الأبطال أنه لا مستحيل في هذه الحياة، عندما يتعلق الأمر بحرية الانسان".

وفي السياق ذاته، قال محمد فقهاء، في كلمة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، "إن الاحتلال تلقى صفعة قوية عندما انتزع الأبطال الستة حريتهم من سجن "جلبوع"، وأن هيبته الأمنية قد تلاشت أمام أسرانا.

وفي نهاية الوقفة، سلمت الجهات المختصة مذكرة للصليب الأحمر، مطالبين فيها بحماية الأسرى الذي أعيد اعتقالهم بعدما انتزعوا حريتهم قبل نحو أسبوعين.

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