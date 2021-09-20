قطر: طائرة رابعة تجلي (230) مسافراً من كابل إلى الدوحة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، المتحدثة باسم الوزارة قطر، مساء الأحد، أن طائرة قطرية رابعة غادرت مطار كابل الدولي في أفغانستان، على متنها أكثر من (230) مسافراً إلى العاصمة الدوحة.وقالت الخاطر في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تحمل الطائرة مواطنين من أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا.. مرحبا بكم في الدوحة قريباً".ووصلت طائرة ركاب قطرية ثالثة يوم الجمعة الماضي الدوحة قادمة من كابل، وعلى متنها نحو (170) راكباً بينهم مدنيون من أفغانستان وأمريكا وأوروبا، وتستمر قطر في عمليات الإجلاء بعد الاتفاق مع طالبان بأن تكون ممراً آمنا.