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ليبيا: إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

ليبيا: إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات
علم دولة ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري) مشروع قاعدة دستورية لاستخدامها إذا تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور البلاد، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وقال محمد عبد الناصر المتحدث باسم المجلس عبر حسابه في على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن المجلس أقر قبول القاعدة الدستوريّة التي تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأكد  ناصر على أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبول المجلس للقاعدة الدستورية سيكون في حال تعذّر الاستفتاء، موضحاً أن المجلس اعتمد مشروعي قانوني انتخاب الرئيس للبلاد وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين، وهما النوّاب والشيوخ.
 
وتابع: "أن المجلس سيحيل مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمّة إلى ‎مجلس النواب للنظر في التوافق بشأنه".

وفي 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة: "إن مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا وفق نصوص الاتفاق السياسي لعام 2015".‎

لم يتمكن الليبيون حتى اليوم من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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