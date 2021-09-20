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شؤون فلسطينية

الشيخ يلتقي برئيس الممثلية الألمانية لدى دولة فلسطين

الشيخ يلتقي برئيس الممثلية الألمانية لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل صباح اليوم الاثنين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله ممثل جمهورية المانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين اوليفر اوفتشا والوفد المرافق له .

حيث بحث الوزير الشيخ مع الضيف آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة ، والدور الهام الذي تقوم به الجمهورية الالمانية في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع الانسانية ، و الدعم السياسي المستمر في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية 

هذا وتمنى الوزير الشيخ للممثل الالماني اوفتشا النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين .

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