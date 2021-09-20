ليبيا: مصرع ضابطين في تصادم مروحتين عسكريتين

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الوطني الليبي أن طائرتين عسكريتين اصطدمتا أمس فوق قرية مسوس شرقي ليبيا، مما أسفر عن مقتل ضابطين.وأوضح الجيش في بيان له أن العميد طيار بوزيد البرعصي، والعريف فني ميلاد الأصيبعي، لقيا مصرعيهما في الحادث، بينما نجا طاقم الطائرة الثانية، مشيراً إلى أن المروحيتين كانتا في مهمة عسكرية.ونعى محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الضابطين اللّذين لقيا مصرعهما في حادث الطائرتين.ويواجه الجيش الوطني الليبي مسلحين في المناطق الجنوبية المتاخمة للحدود مع تشاد، بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في آيار/ أبريل الماضي في معارك بين حكومته ومتمردين تشاديين.