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شؤون فلسطينية

اشتية: أدعو حركة حماس للسماح بإجراء الانتخابات البلدية بغزة يوم 11 ديسمبر بمرحلتها الأولى

اشتية: أدعو حركة حماس للسماح بإجراء الانتخابات البلدية بغزة يوم 11 ديسمبر بمرحلتها الأولى
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، حركة حماس، للسماح بإجراء انتخابات البلدية في قطاع غزة يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بمرحلتها الأولى، على أن تتم المرحلة الثانية قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله.

وفي سياق آخر، قال اشتية: "إن لاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ لا اتصال مع الرئيس محمود عباس ولا مفاوضات ولا دولة فلسطينية، بحاجة إلى وقفة جدية منا جميعًا ومن المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تُنادي وتًؤمن بحل الدولتين".

وأضاف: "الذي يعنيه السيد بينت هو الاستمرار في التدمير الممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطين، وهذا يستدعي مِنّا مراجعة لما هي عليه أحوالنا الآن".

وفيما يتعلق بملف الأسرى، أكد رئيس الوزراء، أن الاسرى هم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن من حق كل أسير أن ينشد الحرية.

وقال: "نحن معهم على العهد، نتابع هذا الملف بكل جدية وبشكل يومي، لا بد من الإفراج عن الدفعة الرابعة التي التزمت بها إسرائيل وعن الأسرى من المرضى والنساء والأطفال، وإنهاء موضوع الاعتقال الإداري مرة وبلا رجعة".

وفي ملف آخر، أكد اشتية، أن كلا من منى ومحمد الكرد من الشيخ جراح نموذج للفلسطيني الملتزم بقضيته، والذي جيَّر أدوات التواصل الاجتماعي لحشد الدعم والتأييد للقدس وفلسطين، وهذا نموذج ناجح ومهم للدبلوماسية الشعبية، أُحييهم وأطلب من جميع الشباب أن يحذوا حذوهم.

وفيما يخص ملف (كورونا)، دعا اشتية، المواطنين للإقبال أكثر على الطعومات، وخاصة الاهالي في قطاع غزة، يرافق ذلك استمرار الحكومة في إجراءات السلامة بمنع الجمهرة والاعراس وبيوت العزاء والالتزام بالكمامات بالأماكن العامة وخاصة المغلقة منها.

واكد اشتية، أن مجلس الوزراء يناقش اليوم، قضايا متعلقة بتنظيم العطاءات والبوابة الموحدة للشراء العام، واعتماد الوثائق القياسية لاستعمال البلديات الصغيرة من فئة(ج) والمجالس القروية، وتحديث قانون العقوبات وقانون صندوق حوادث الطرق، واللائحة التنفيذية للمجلس الطبي، وقضايا متعلقة بزيت الزيتون والتمور وأراضي الدولة المسجلة باسم المخاتير، ومواجهة أزمات السير والمرور من خلال إنشاء شبكة طرق وطرق رابطة ودائرية وطريق بديل لوادي النار وغيره، وتقارير مالية وصحية وأمنية.

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