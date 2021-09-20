رئيس هيئة الأركان الأردني يبحث أمن الحدود مع وزير الدفاع السوري

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع السوري قبل (10) سنوات.





رام الله - دنيا الوطنناقش يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الأحد، مع العماد علي ايوب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوري العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في عمان عاصمة الأردن.وتخلل اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات، وفق موقع (القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي).وجاء اللقاء في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فيما أكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة.